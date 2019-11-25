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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), İspanya (), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İşte majör liglerde haftanın röntgeni...

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da , Fransa'da ise Paris Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. hafta maçında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup etti ve 37 puanla liderliğini sürdürdü. "Kırmızılar", ligdeki yenilmezlik serisini de 30 karşılaşmaya çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği , deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı. Son şampiyon de geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise deplasmandaki Bournemouth mücadelesini 2-1 kazandı. 'in 13. haftasının ardından lider Liverpool'u 29 puanlı Leicester City ve 28 puanlı Manchester City takip ediyor.

LA LİGA

Lider Barcelona, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Leganes'i 2-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA 'ndeki rakiplerinden , sahasında Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti. , deplasmanda Granada ile 1-1 berabere berabere kalırken, Sevilla deplasmanda Valladolid'i tek golle geçti. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe ise deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

'nın 14. haftası sonunda puanını 28'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, 27 puanla Sevilla, 25 puanla Atletico Madrid izliyor.

SERİE A

Juventus, geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-1 yenerek yoluna namağlup devam etti. Torino'yu 3-0 yenen Inter, zirveden kopmadı. Lazio, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1'lik skorla geçerken, 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise sahasında Brescia'yı 3-0 mağlup etti. Serie A'nın 13. haftasını 35 puanla geçen Juventus'u, 34 puanla Inter, 27 puanla Lazio, 25 puanla da Roma takip etti.

BUNDESLİGA

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Union Berlin'e 2-0 yenildi. Son 7 yılın şampiyonu , deplasmanda Fortuna Düsseldorf'u 4-0 mağlup etti.

Leipzig, sahasında Köln'ü 4-1 yenerken, Freiburg deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Bundesliga'nın 12. haftası sonunda 25 puanlı lider Borussia Mönchengladbach'ı, 24 puana sahip Leipzig ve Bayern Münih, 22 puanlı Freiburg ve Schalke 04 takip etti.

LİGUE 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, sahasında Lille'i 2-0 yendi. Liderin takipçisi Angers, Nimes karşısında üç puana tek golle uzandı. Olympique Marsilya deplasmanda Toulouse'u 2-0, Bordeaux sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, Saint-Etienne sahasında Montpellier ile berabere kaldı.

Ligue 1'de 14. haftanın ardından puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. 24 puanlı Angers, 22'şer puanlı Bordeaux, Olympique Marsilya ve Saint-Etienne Paris ekibinin arkasında yer aldı.

  1. 25.11.2019
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