Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı
Develispor, kendi sahasında oynadığı Sağlıkspor maçında, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı.
Maç sonrasında açıklama yapan Develispor Başkanı Ali Kabak, "Kendi sahamızda Sağlıkspor'u ağırladık. Maçın 70. dakikasında 4-3 öndeyken rakip takım 6 kişi kalınca hakem maçı bitirdi. Develispor'umuz maçı hükmen 3-0 kazanmış oldu" dedi.
Başkan Ali Kabak, "İç Saha maçlarımızda bize ses sistemleri desteği sunan İbrahim Öztürk kardeşimize ve her maç tribünleri tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza, siyasi parti başkanlarına ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Develi Muhtarlar derneğine, kendileri başka şehirlerde olup yürekleri takımları ile birlikte olanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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