Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı

, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı

Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı

, kendi sahasında oynadığı maçında, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı.

Maç sonrasında açıklama yapan Başkanı Ali Kabak, "Kendi sahamızda 'u ağırladık. Maçın 70. dakikasında 4-3 öndeyken rakip takım 6 kişi kalınca hakem maçı bitirdi. Develispor'umuz maçı hükmen 3-0 kazanmış oldu" dedi.


Başkan Ali Kabak, "İç Saha maçlarımızda bize ses sistemleri desteği sunan İbrahim Öztürk kardeşimize ve her maç tribünleri tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza, siyasi parti başkanlarına ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Develi Muhtarlar derneğine, kendileri başka şehirlerde olup yürekleri takımları ile birlikte olanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu.

  1. 24.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN