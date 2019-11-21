Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı
Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) başladı. Önemli katılımcıların olduğu zirveyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Futbol dünyasına yöne veren aktörler, ilgili Devlet kurumlarından temsilciler, kulüp yöneticileri, antrenörler, teknik adamlar, futbolcular; TFF ve Kulüpler Birliği'nden temsilciler ile futbola ve spora yatırım yapan büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin teşrif edeceği zirve başladı.
Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Başta Turkuvaz Grubu olmak üzere, değerli medyamızın temsilcileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sporumuz, futbolumuz ve geleceği adına önemli bir açılımın ümidiyle geerçekleştirilen bu forumun camiamıza bereketler getirmesini temenni ediyorum.
Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyon doları aşmış durumda. Avrupa, 3'te 2'sini tek başına yönetiyor. Ülkemize baktığımızda ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro civarında. Futbol gelirleri kapsamında Avrupa'da 7. olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar Euro'dan fazla geliriyle, Türkiye'nin üzerine bir gelire sahip. Bu nedenle Türkiye'mize, futbolumuza hak ettiği değeri kazandırmak bizler için çok önemli bir sorumluluk ve önemli bir misyondur. Bu vesileyle çok radikal kararlar almamız gereken bir süreci yaşıyoruz."
Zirve çeşitli katılımcıların konuşmalarıyla devam edecek...
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 10:52
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MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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