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21 Kasım 2019, Perşembe
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Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Ekonomi Forumu (UFEF) başladı. Önemli katılımcıların olduğu zirveyi haberimizden takip edebilirsiniz.

dünyasına yöne veren aktörler, ilgili Devlet kurumlarından temsilciler, kulüp yöneticileri, antrenörler, teknik adamlar, futbolcular; ve Kulüpler Birliği'nden temsilciler ile futbola ve spora yatırım yapan büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin teşrif edeceği zirve başladı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Başta Turkuvaz Grubu olmak üzere, değerli medyamızın temsilcileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sporumuz, futbolumuz ve geleceği adına önemli bir açılımın ümidiyle geerçekleştirilen bu forumun camiamıza bereketler getirmesini temenni ediyorum.

Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyon doları aşmış durumda. Avrupa, 3'te 2'sini tek başına yönetiyor. Ülkemize baktığımızda ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro civarında. Futbol gelirleri kapsamında Avrupa'da 7. olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar Euro'dan fazla geliriyle, Türkiye'nin üzerine bir gelire sahip. Bu nedenle Türkiye'mize, futbolumuza hak ettiği değeri kazandırmak bizler için çok önemli bir sorumluluk ve önemli bir misyondur. Bu vesileyle çok radikal kararlar almamız gereken bir süreci yaşıyoruz."

Zirve çeşitli katılımcıların konuşmalarıyla devam edecek...

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 10:52
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