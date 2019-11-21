EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak
EURO 2020'de eleme turu heyecanı sol buldu ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan 20'si belli oldu. Son 4 takım ise play-off turunda oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Play-off turunda oynanacak maçlar da yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. Grupları henüz netleşmeyen takımlar da bu kura ile belli olacak.
A Grubu'nda İzlanda, B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, C Grubu'nda İskoçya, Norveç ve Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'nın grupları ise yarın belirlenecek. Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak.
EURO 2020'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020'de yarı final maçları olacak. Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.
- 21.11.2019
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MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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