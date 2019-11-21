EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak

EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak

'de eleme turu heyecanı sol buldu ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan 20'si belli oldu. Son 4 takım ise play-off turunda oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Play-off turunda oynanacak maçlar da yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak.

'nin Nyon kentindeki Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. Grupları henüz netleşmeyen takımlar da bu kura ile belli olacak.

A Grubu'nda İzlanda, B Grubu'nda , Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve , C Grubu'nda İskoçya, Norveç ve , D Grubu'nda ise , Kuzey Makedonya, ve Belarus yer alıyor. , , ve Romanya'nın grupları ise yarın belirlenecek. Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak.

'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020'de yarı final maçları olacak. Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.

  1. 21.11.2019
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