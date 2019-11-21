CANLI | Şenol Güneş: Futbolculara yanlış paralar veriyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi'nin organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başarı için adam aranıyor... Fatih Terim mi yaptı? Lucescu mu yaptı? Biz yaptık. Hep birlikte başardık."

"Para insanı bozar derler ya, hakikaten bozar. Geçmişte biz keyifle oynuyorduk. Şu anda da yapmak istediğimiz keyifle futbol oynamak. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar. Platini'nin çok güzel bir açıklaması vardı... 'Futbolda amaç futbol olmalı' derdi ama o da paradan dolayı hapse girdi."

"Ekonomik durumu kötü olan bir oyuncu birden parayı alınca, eksik kalıyorlar. Parayı harcamak da yarı bir iş. Futbolu zenginleştirmek lazım. Değer kazanmak çok önemli. Değer para getirir ama para değer getirmez. Futbolcularda yeni nesilin iyi olduğunu düşünüyorum. Lucescu'ya da teşekkür ediyorum."

"Yeni nesil oyuncuları geliştirebilmek için akademi dediğimiz yapıları yapmamız lazım. Futbol da bir yatırım. Yurt dışına her giden futbolcu döviz getiriyor. İnsana yatırım yapın. Futbol bir oyun ama aynı zamanda bir endüstri. Ronaldo'nun 20'den fazla çalışanı var. Bizim farkılılıklarımız var. Modernize edip, sistemli hale getirmemiz gerekiyor."

"Futbolculara yanlış paralar veriyoruz. Onları yanlışa itiyoruz. Hem oyuncuları kaybediyoruz hem de parayı... Görüntü itibarıyla kulüplerimiz batık durumda. Bu masrafları oluşturan yabancı oyuncular. Kurumsal yapı değişmeden, hiçbir şey değişmez. Futbolumuz yayla çiçeğine benziyor, bahçe çiçeği değil. İnsanların anlayışı değişmeli. Ekonomik düzenimiz kulüpleri bozuyor."

"Türkiye'de en iyi futbolculardan biri hem temsilde, hem oyunda hem yetenekte Arda Turan'dı. 10 yılda 15 yılda ürettiğimizi, 1-2 yılda tükettik. Barcelona'da oynarken evine gidip gezenler, kötüyken televizyonda konuşuyorsa bu iyi bir şey değil. Ürettiğimizi tüketmeyelim."

"Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz."

