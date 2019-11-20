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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Maradona'nın serüveni kısa sürdü

Maradona'nın Gimnasia serüveni kısa sürdü

Arjantin'in efsane futbolcularından , teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi 'dan istifa etti.

hesabından açıklama yapan Maradona, eylül ayında göreve başladığı 'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.

  1. 20.11.2019
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