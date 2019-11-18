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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Uluslararası Ekonomi Forumu 21 Kasım'da

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu 21 Kasım'da

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Ekonomi Forumu (UFEF),  T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 21 Kasım 2019 Perşembe günü Borsa ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Ziraat Bankası ve Borsa ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda futbolun geleceğini inşa eden ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konular masaya yatırılarak, futbolun sadece bir oyun olmadığının altı çizilecek.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in birer konuşma yapacağı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde futbol ekonomisi ve kulüplerin finansmanını tartışacak.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Türkiye'nin Temsilcisi Servet Yardımcı ise İstanbul'un 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasının önemini ve Türk futboluna katkısını anlatacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in teknik adam gözüyle Türk futbolunun finansal yapısı hakkında yorum yapacağı forumda, LA Liga Orta Doğu Ofisi Direktörü Maite Ventura, La Liga'nın MENA Bölgesindeki yükselişi ve pazarlama stratejilerini anlatacak.

La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürü Guillermo Heredia'nın La Liga'nın büyüme politikaları hakkında bilgi vereceği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda, Emre Belözoğlu, Atiba, Uğurcan Çakır, Demba Ba'nın katılımıyla oyuncuların gözüyle futbol ekonomisi tartışılacak.

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 11:56
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