Oğuz Çetin'in vefat eden babası Sakarya'da defnedildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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'in vefat eden babası 'da defnedildi

Oğuz Çetin'in vefat eden babası Sakarya'da defnedildi

Türkiye Futbol Federasyonunun () Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü 'in vefat eden babası , 'da toprağa verildi.

Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden 'in (81) ailesi tarafından morgdan alınan cenazesi, Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Camisi'ne getirildi. ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Çetin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı , eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı , İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör , eski milli futbolcu , federasyon yetkilileri, bazı siyasiler, eski futbolcular, spor yorumcuları, sevenleri ve yakınları katıldı.


  1. 17.11.2019
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