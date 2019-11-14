Arjantinli yıldız Agüero Süper Lig'in kapısından dönmüş
Süper Lig ekibi Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. Ankaragücü sürecinden bahseden Diyadin, 2004 yılında Gençlerbirliği PAF Takımı’nda çalışırken, Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero’ya Başkent ekibinin transfer teklifi yaptığını söyledi.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Metin Diyadin, "Ankaragücü'ndeki süreç bizler adına zorlu bir görevdi. Bu zorlu görevi bilerek geldik. O anlamda problem yok. Süreç içerisinde oyuncularla birlikte iyi bir birliktelik yakaladık. Fakat son haftalarda skor üretemeyince de ayrılmak zorunda kaldık. Mustafa Kaplan'ı tanımıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Ben bir hoca görevdeyken hiçbir takımla görüşmedim. Yolun hiç diğer tarafında olmadım. Burada da böyle olmuştur demiyorum. İçeriği bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Diyadin sözlerine şöyle devam etti:
"Kariyerimde Süper Lig ve 1. Lig'de çalıştım. Gelecek tekliflere uygun karar vereceğim. Hangi ligde çalışacağımı gelecek teklifler belirleyecek."
"Trabzonspor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. Fakat şampiyonluk söylemi camiada konuşulmaya başlayınca futbolcuları baskı altına alabilir. Trabzonspor'da şampiyonluk konuşulmamalı ve her şey maç maç düşünülmeli."
"Orgill'in transferiyle ilgili bana ulaşan bir bilgi olmadı. Orgill'in ülkemizde her takımda oynayabileceğini düşünüyorum."
AGUERO'YA TEKLİF!
"2004 yılında Gençlerbirliği PAF Takımı'nda antrenörlük yaparken Arjantin, Danimarka ve Brezilya'da maçlar izlemiştim. O dönem Arjantinli yıldız Agüero dikkatimi çekti ve rahmetli Başkan İlhan Cavcav'ı aradım, fakat Agüero ve menajeri teklifimizi az buldu. O dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu oyuncuyu rahatlıkla transfer edebilirdi."
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 11:10
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