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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'in eski hakemi evinde ölü bulundu

Süper Lig'in eski hakemi evinde ölü bulundu

'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan , hayatını kaybetti. 'ndan yapılan açıklamada "Tufan Noyan'ın cenazesi Perşembe günü 'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

'ndan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "'ın cenazesi Perşembe günü 'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

55 yaşında hayatını kaybeden Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, 'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Uzun süredir yalnız yaşayan Noyan evinde ölü bulundu. Noyan'ın ölümü spor camiasını yasa boğdu.

  1. 13.11.2019
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