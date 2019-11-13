"Ben de Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağım" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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"Ben de hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

"Ben de Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

Başkanı , A Spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Erman Toroğlu ise bu olay sonrası sessiz kalmadı.

Fotomaç gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu , hakkında suç duyurusunda bulunan hakkında kendisinin de suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Toroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "(Fenerbahçe'nin suç duyurusunu) Saygıyla karşılıyorum. Ben de Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım. Bakalım, 6222'ye kim giriyor? Şimdi İstanbul dışındayım, döner dönmez işlemleri başlatacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 00:28
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