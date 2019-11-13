"Ben de Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağım"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Erman Toroğlu ise bu olay sonrası sessiz kalmadı.
Fotomaç gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakkında suç duyurusunda bulunan Ali Koç hakkında kendisinin de suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Toroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "(Fenerbahçe'nin suç duyurusunu) Saygıyla karşılıyorum. Ben de Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım. Bakalım, 6222'ye kim giriyor? Şimdi İstanbul dışındayım, döner dönmez işlemleri başlatacağım" ifadelerini kullandı.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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