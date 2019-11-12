Arjantin-Uruguay maçı tehlikede
Arjantin ve Uruguay Futbol Federasyonları, Tel Aviv'de oynayacakları hazırlık maçının yerinin değişmesini istiyor. Mücadele 18 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak.
Arjantin ve Uruguay Futbol Federasyonları, İsrail'in Tel Aviv kentinde oynayacakları hazırlık maçının bir başka şehre alınmasını istiyor.
18 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak maç öncesi İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylar ve kente 150'den fazla roket düşmesi nedeniyle iki ülke federasyonunun da güvenlik endişeleri artmış durumda. New Bloomfield Stadyumu'nda oynanması düşünülen maçın iptal edilmesi veya başka bir şehre alınması görüşülmeye başlandı.
İsrail'in Polonya ile 16 Kasım Cumartesi akşamı oynayacağı EURO 2020 eleme maçın ise Jerusalem'de oynanacağı ve kentin güvenli olduğu gerekçesiyle herhangi bir yer ya da tarih değişiminin söz konusu olmadığı belirtildi.
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