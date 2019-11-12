1.Dünya Savaşı’nda şehit ve gazi düşen kahraman futbolcuların hayatları belgesel oluyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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1.Dünya Savaşı’nda ve düşen futbolcuların hayatları oluyor

1.Dünya Savaşı’nda şehit ve gazi düşen kahraman futbolcuların hayatları belgesel oluyor

Birinci Dünya Savaşı sırasında hem cephede vatan savunması yapıp hem de kulüplerinde top peşinde koşan futbolcuların hikâyesi oluyor. “İdmancılar” adlı belgesel film, ve futbolcuların hiç anlatılmamış hikâyelerini beyaz perdeye taşıyacak.

Vatanımızın kurtarılması için sırasında canlarını feda eden kahramanların hiç bilinmeyen hikâyeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte seferberlik ilan edilmiş, eli silah tutan herkes cepheye çağırılmıştı. O yıllarda top peşinde koşan onlarca futbolcu da hiç düşünmeden cepheye gitmiş ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmişti.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan "İdmancılar" adlı film, ve futbolcuların hiç duyulmamış hikâyelerini beyaz perdeye taşıyacak.

"İDMANCILAR BELGESELİ, YERİNE GETİRMEMİZ GEREKEN BİR SORUMLULUĞUMUZ"

Yönetmen Eda Fatma Gürbüz filme ilişkin "2004 yılında İsmail Güneş ile çalışmaya başladım. Sonrasında Osman Sınav, Ömer Uğur, Ümit Efekan, Ümmü Burhan, Uğur Yağcıoğlu gibi usta isimlerin projelerinde yardımcı yönetmen olarak çalıştım. Türk ve TRT Belgesel için 1. Dünya Savaşını konu alan üç belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını gerçekleştirdim. Bugün ise kendi ajansımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye'de daha önce yapılmamış bir belgeselin de yapımını sizlere duyurduk. Ajans olarak İdmancılar gibi tarihin tozlu sayfalarında kalmış insan hikâyelerini ortaya çıkararak eser üretmeye devam edeceğiz. Bunun ülkemiz ve insanlarımıza karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İDMANCILAR HAKKINDA

İdmancılar projesi; belgesel kurmaca türünde olup 1900'lü yılların başından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen süreçte, çoğunluğu futbolculardan oluşan şehit ya da gazi vatansever sporcuları konu alıyor. Canlandırmalar; savaş sırasında hayatta kalmayı başarmış sporcuların daha sonra yayınladıkları tefrikalar, savaşta şehit düşen idmancıların cepheden gönderdiği mektuplar, kişi ve kurumların yayınladığı hatıratlar, dönemin saygın gazetecilerinin yaptığı röportajlar ve mecmualarda yayınlanan makaleler referans alarak kurgulandı.

Bölümler ise gerçek belgelere dayanan canlandırmalardan oluşuyor. Belgeselin başrolü olan anlatıcı karakteri her bölümün içinde farklı bir role soyunarak anlatıları ve canlandırmaları yönlendirmekte, seyirciyi peşinden sürükleyerek belgeselin genel temposunu belirliyor. İdmancılar projesi yedi farklı karakterin hikâyelerinin yedi farklı şekilde anlatıldığı yedi bölümden oluşuyor. Bu karakterler arasında kulübünün ilk futbolcularından Kurt Celal, Bereket ve kulübünün kurucularından Mehmet Ali Fetgeri Bey, son servetiyle kulübünü yok olmaktan kurtaran Mehmet Nasuhi Esad Bey, Hasan Basri bey, Saim Turgut bey, Sabri Mahir bey, Hasnun Galip bey gibi vatansever futbolcular var.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 20:07
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