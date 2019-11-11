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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'te hakemlere şike operasyonu

Bosna Hersek'te hakemlere şike operasyonu

'in farklı şehirlerinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, şike yaptıkları iddiasıyla çok sayıda hakemi gözaltına alındı.

Görevlerini kötüye kullandıkları ve organize suç işledikleri iddiasıyla Bosna Hersekli çok sayıda hakemi gözaltına alındı.

Savcılığının talimatıyla yürütülen ve "VAR" adı verilen operasyonda, görevlerini kötüye kullandıkları, organize suça karıştıkları, para ve hediyeler karşılığında bir tarafın lehine maçın skoruna etki ettikleri iddiasıyla profesyonel ve gözlemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında farklı şehirlerdeki birçok adreste aramalar gerçekleştirildiği aktarılırken, gözaltıların 2019 yılı içinde Bosna Hersek İkinci Ligi'nde görev almış bazı hakem ve gözlemcilere yönelik olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada da şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun desteklendiği ifade edildi.

  1. 11.11.2019
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