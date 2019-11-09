Casillas'tan VAR için dikkat çeken öneri

Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrası futbola uzun süre ara veren İspanyol file bekçisi Iker Casillas, geçtiğimiz günlerde yeniden takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Uzun yıllar Real Madrid'in kalesini koruyan tecrübeli eldiven, başta İspanya ve İngiltere olmak üzere kullanıldığı ülkelerde tartışmaları beraberinde getiren Video Asistan Hakem (VAR) ile ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu.

"HAKEMLERİN YANINA ESKİ FUTBOLCU KOYALIM"

Tavsiyesini sosyal medya hesabı üzerinden dile getiren Casillas, "VAR odasında pozsiyonları inceleyen hakemlerin yanında bir de eski bir futbolcu koyarsak, sistemi geliştirir ve oyunun daha iyi yorumlanmasını sağlarız" ifadelerini kullandı.