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08 Kasım 2019, Cuma
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Türkiye-Hollanda | CANLI YAYIN

A Milli Takımı, 2021 UEFA Kadınlar kapsamında ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A Milli Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar 'nde son Dünya Kupası finalisti 'yı konuk ediyor.

İzmir Bornova Stadyumu'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetiyor.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 19:32
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