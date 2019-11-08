Türkiye-Hollanda | CANLI YAYIN

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı konuk ediyor.
İzmir Bornova Stadyumu'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetiyor.
Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 19:32
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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