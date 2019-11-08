Milliler A Spor'da
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hollanda ile oynayacağı karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın Hollanda maçı A Spor'da... 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlılarımız, son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı bugün İzmir'de saat 19.00'da konuk ediyor.
Bornova Stadı'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetecek.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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