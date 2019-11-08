Milliler A Spor'da

A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın Hollanda maçı A Spor'da... 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlılarımız, son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı bugün İzmir'de saat 19.00'da konuk ediyor.

Bornova Stadı'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetecek.