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08 Kasım 2019, Cuma
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Milliler A 'da

Milliler A Spor'da

A 'nın 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında ile oynayacağı karşılaşma A 'dan naklen yayınlanacak.

A 'mızın maçı A 'da... 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlılarımız, son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı bugün 'de saat 19.00'da konuk ediyor.

Bornova Stadı'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetecek.

  1. 8.11.2019
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