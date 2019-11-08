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08 Kasım 2019, Cuma
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MAÇ SONUCU 0-8 ÖZET

MAÇ SONUCU Türkiye 0-8 Hollanda ÖZET

A Milli Takımı, 2021 UEFA Kadınlar kapsamında karşılaştığı 'ya 8-0'lık skorla mağlup oldu ve gruptaki 4 mağlubiyetini aldı.

A Milli Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar 'nde son Dünya Kupası finalisti 'yı konuk etti.

İzmir Bornova Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetti.

Karşılaşmayı Hollanda 8-0'lık skorla kazandı. Böylelikle milliler bulunduğu grupta oynadığı 5. maçında 4 mağlubiyetini almış oldu.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 21:10
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