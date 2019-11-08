Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.
Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, Schalke 04'e forma giyen Suat Serdar, Juventus'ta oynayan Emre Can ile Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırdı.
Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)
Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)
Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)
Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)
- 08.11.2019
- Bu kez çok ciddiler... Merih Demiral'a çılgın teklif! Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'da şok! Kadro dışı kaldı...
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, eksik oyuncular, muhtemel ilk 11'ler...
- Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu
- Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
-
Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
-
Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
Almanya'nın aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.