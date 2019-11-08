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08 Kasım 2019, Cuma
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'nın aday kadrosu açıklandı

Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da ile sahasında karşılaşacak Alman 'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör tarafından belirlendi.

Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, 04'e forma giyen , 'ta oynayan ile 'de top koşturan 'ı kadroya çağırdı.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: (), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)

Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (), Jonas Hector (Köln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (), Jonathan Tah ()

Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)

  1. 08.11.2019
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