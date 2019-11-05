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05 Kasım 2019, Salı
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24 saat içinde iki maça çıkacak

Liverpool 24 saat içinde iki maça çıkacak

ekibi , 'ta , 'ta ise Kulüpler yarı finalinde mücadele edecek.

, 24 saat arayla oynayacağı ve Kulüpler karşılaşmalarına, iki ayrı takım çıkaraca

Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda 'ya konuk olacağı karşılaşmanın tarihinin, talebe rağmen değişmemesi, yeşil sahalarda pek görülmemiş bir sonuç doğurdu.

Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Liverpool, 'ta İngiltere Lig Kupası , 'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

İngiliz kulübü, Birmingham şehrinde Aston Villa ile karşılaştıktan 24 saat sonra 'ın başkenti Doha'da düzenlenecek organizasyondaki ilk maçını oynayacak.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jürgen Klopp, müsabakalarda iki farklı takım sahaya sürecek.

  1. 05.11.2019
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