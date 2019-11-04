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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Türk futbolunun acı kaybı

Türk futbolunun acı kaybı

A Milli Takımı'nın eski ve 'ın unutulmaz oyuncularından , 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Federasyonu, 'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski , eski milli futbolcu, Kulübünün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray'da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A , 4 kez de Ümit Milli Takım'da forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yapan Gökdel, 1984-1985'te A Milli Takımı çalıştırdı. Ümit Milli Takım'da da teknik direktörlük yapan Gökdel, bünyesinde de görevler aldı.

Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Galatasaray Kulübü de Yılmaz Gökdel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

  1. 04.11.2019
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