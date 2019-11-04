Aktüel haberler (04.11.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
CENK İPTEN ALDI
Avrupa liglerinde ter döken lejyonerlerimiz, dün attıkları gollerle takımlarına hayat verdiler. Tottenham'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un 90+7'de attığı golle 1 puanı kurtardı: 1-1. Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke Augsburg'u 3-2 yendi. Enes Ünal, La Liga'da ilk golünü atarken, Real Valla- dolid evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Leicester City deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yenerken Çağlar Söyüncü gol attı.
FURKAN'DAN ALTIN 3'LÜK
NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle Portland'ı 129- 128 mağlup etti. 5'te 5 yapan 76ers'ta maçın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek toplamda 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.
2 BRONZ VE ŞAMPİYONLUK
G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyomasının son gününde Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş ile 2 bronz daha kazandık ve toplamda 5 madalya ile (2 altın, 1 gümüş, 2 bronz) takım halinde şampiyon olduk.
KORFBOL'DAN BÜYÜK BAŞARI
Corendon Airlines sponsorluğunda ilk uluslararası turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımımız, Ukrayna'da düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarını birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
KARTAL EVİNDE VURULDU: 57-60
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çankaya Üniversitesi'ne 60-57 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 33-31 üstünlüğüyle geçildi. Diğer sonuçlar: BOTAŞ-Canik Bld.: 90-31, Hatay BB-İzmit Bld.: 76-67.
3'TE 3 YAPTILAR
Galatasaray deplasmanda Çukurova Basketbol Kulübü'nü 81-72 yenerek 3'te 3 yaptı. Devreyi de 38-33 önde geçen sarı-kırmızılı ekipte Hartley, Tilbe ve Macaulay 21'şer sayı attı. Işıl da 6 asist gerçekleştirdi.
- 4.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Aktüel haberler (04.11.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.