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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Aktüel haberler (04.11.19)

Aktüel haberler (04.11.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

CENK İPTEN ALDI

Avrupa liglerinde ter döken lejyonerlerimiz, dün attıkları gollerle takımlarına hayat verdiler. Tottenham'ı ağırlayan Everton, 'un 90+7'de attığı golle 1 puanı kurtardı: 1-1. Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke Augsburg'u 3-2 yendi. , 'da ilk golünü atarken, Real Valla- dolid evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Leicester City deplasmanda 'ı 2-0 yenerken Çağlar Söyüncü gol attı.

FURKAN'DAN ALTIN 3'LÜK

NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle Portland'ı 129- 128 mağlup etti. 5'te 5 yapan 76ers'ta maçın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek toplamda 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

2 BRONZ VE ŞAMPİYONLUK

G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyomasının son gününde Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş ile 2 bronz daha kazandık ve toplamda 5 madalya ile (2 altın, 1 gümüş, 2 bronz) takım halinde şampiyon olduk.

KORFBOL'DAN BÜYÜK BAŞARI

Corendon Airlines sponsorluğunda ilk uluslararası turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımımız, Ukrayna'da düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarını birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

KARTAL EVİNDE VURULDU: 57-60

Kadınlar Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında ağırladığı 'ne 60-57 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 33-31 üstünlüğüyle geçildi. Diğer sonuçlar: BOTAŞ-Canik Bld.: 90-31, Hatay BB-İzmit Bld.: 76-67.

3'TE 3 YAPTILAR

Galatasaray deplasmanda Çukurova Basketbol Kulübü'nü 81-72 yenerek 3'te 3 yaptı. Devreyi de 38-33 önde geçen sarı-kırmızılı ekipte Hartley, Tilbe ve Macaulay 21'şer sayı attı. Işıl da 6 asist gerçekleştirdi.

  1. 4.11.2019
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