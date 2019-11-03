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03 Kasım 2019, Pazar
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'da 'ye destek veren 7 kişi gözaltına alındı

İran'da Türkiye'ye destek veren 7 kişi gözaltına alındı

Tebriz kentinde oynanan maçta bazı taraftarların ve lehine slogan atmasının ardından 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Tebriz'de cuma günü oynanan Traktör-İstiklal maçı sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

80 bin Traktör Futbol Kulübü taraftarından Türkiye'ye destek

7 KİŞİ GÖZALTINDA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, söz konusu maçta "futbol dışı atılan bazı sloganlarla" ilgili soruyu Zülfikari, "Şu ana kadar futbola uymayan davranışlarda bulunan sadece 7 kişi gözaltına alındı ki söz konusu davranışta bulunanların sayısı çok azdı." şeklinde cevapladı.

Yargı ve istihbarat birimlerinin pankart açan 3-4 kişinin peşinde olduğunu dile getiren Zülfikari, pankartın içeriği ve gözaltına alınan taraftarların hangi takımı desteklediği ve sloganları hakkında bilgi vermedi.

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in cuma günü karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp 'na destek gösterisinde bulunarak asker selamı vermişti.

  1. 03.11.2019
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