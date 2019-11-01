Aktüel haberler (01.11.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
RODGERS: ÇAĞLAR'IN HİÇBİR KORKUSU YOK
Leicester City'de başarıyla mücadele eden gururumuz Çağlar Söyüncü'ye hocası Brenden Rodgers'tan övgü geldi. K. İrlandalı hoca, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor" dedi.
HAALAND İÇİN 45 MİLYON
Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'a Juventus talip oldu. Bu sezon çıktığı 15 maçta 22 gol atan Norveçli santrfor için 45 milyon dolarlık bir teklif yapılacağı belirtildi.
KORFBOL'A TAM DESTEK
İlklerin Havayolu Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı'na forma göğüs sponsoru oldu.
KISA... KISA... KISA...
A Milli Hentbol Takımı'ndan Yunus Özmusul asker selamı verdiği için AEK'ten gönderildi. Özmusul, "Milli formayı onurla giyeceğim" dedi.
Pique, "Başkan Bartomeu'ya, Neymar'ın dönmesi için kontratlarımızda kesik yapabileceğimizi söyledik. Yazın olmadı belki kışın olur" diye konuştu.
Liverpool menajeri Klopp, "FIFA, Dünya Kulüpler Kupası'na bekliyor. Premier Lig kalmamızı söylüyor. Uymazsa Lig Kupası'na çıkmayız" dedi.
- 1.11.2019
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Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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