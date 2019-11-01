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01 Kasım 2019, Cuma
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haberler (01.11.19)

Aktüel haberler (01.11.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

RODGERS: ÇAĞLAR'IN HİÇBİR KORKUSU YOK

Leicester City'de başarıyla mücadele eden gururumuz 'ye hocası Brenden Rodgers'tan övgü geldi. K. İrlandalı hoca, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor" dedi.

HAALAND İÇİN 45 MİLYON

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'a talip oldu. Bu sezon çıktığı 15 maçta 22 gol atan Norveçli santrfor için 45 milyon dolarlık bir teklif yapılacağı belirtildi.

KORFBOL'A TAM DESTEK

İlklerin Havayolu Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı'na forma göğüs sponsoru oldu.

KISA... KISA... KISA...

A Milli Hentbol Takımı'ndan Yunus Özmusul asker selamı verdiği için AEK'ten gönderildi. Özmusul, "Milli formayı onurla giyeceğim" dedi.

Pique, "Başkan Bartomeu'ya, 'ın dönmesi için kontratlarımızda kesik yapabileceğimizi söyledik. Yazın olmadı belki kışın olur" diye konuştu.

menajeri Klopp, ", Dünya Kulüpler Kupası'na bekliyor. kalmamızı söylüyor. Uymazsa Lig Kupası'na çıkmayız" dedi.

  1. 1.11.2019
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