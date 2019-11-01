Aktüel haberler (01.11.19)

RODGERS: ÇAĞLAR'IN HİÇBİR KORKUSU YOK

Leicester City'de başarıyla mücadele eden gururumuz Çağlar Söyüncü'ye hocası Brenden Rodgers'tan övgü geldi. K. İrlandalı hoca, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor" dedi.

HAALAND İÇİN 45 MİLYON

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'a Juventus talip oldu. Bu sezon çıktığı 15 maçta 22 gol atan Norveçli santrfor için 45 milyon dolarlık bir teklif yapılacağı belirtildi.

KORFBOL'A TAM DESTEK

İlklerin Havayolu Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı'na forma göğüs sponsoru oldu.

KISA... KISA... KISA...

A Milli Hentbol Takımı'ndan Yunus Özmusul asker selamı verdiği için AEK'ten gönderildi. Özmusul, "Milli formayı onurla giyeceğim" dedi.

Pique, "Başkan Bartomeu'ya, Neymar'ın dönmesi için kontratlarımızda kesik yapabileceğimizi söyledik. Yazın olmadı belki kışın olur" diye konuştu.

Liverpool menajeri Klopp, "FIFA, Dünya Kulüpler Kupası'na bekliyor. Premier Lig kalmamızı söylüyor. Uymazsa Lig Kupası'na çıkmayız" dedi.