Aktüel haberler (30.10.19)

GALATASARAY'A ECZACI DARBESİ

Sultanlar Ligi 5. haftasında yenilgisi olmayan G.Saray ile Eczacıbaşı karşılaştı. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadelenin ilk iki seti 25-18 ve 25-12 Eczacıbaşı lehine sonuçlandı. Aslan, 25-20'yle durumu 2-1'e getirse de konuk ekip 25-21'lik dördüncü setle 3-1 kazandı. Eczacıbaşı, bu sonuçla 5'te 5 yaparken; G.Saray da ilk yenilgisini aldı. Günün diğer önemli maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı set vermeden (25-18, 25-20 ve 25-22) geçti. PTT de Karayolları'nı 3-2 yendi. Kapanış bugünkü Beşiktaş-Aydın (18.00) maçıyla olacak.

ANADOLU EFES GALİP: 85-70

THY Avrupa Ligi 5. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi konuk eden Anadolu Efes, üst üste 4'üncü galibiyetini elde etti: 85-70. İlk çeyreği 21-9 geçen temsilcimiz, soyunma odasına da 38-26 önde girdi. Micic 26 asayı üretti.

KISA... KISA...

- Gaziantep'te Alanyaspor maçında sakatlanan Mehmet Erdem Uğurlu'dan kötü haber geldi. 31 yaşındaki sol bek, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Birevim Elazığspor, son olarak Adanaspor'da görev yapan Levent Eriş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

- 3 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu kayıtları bitiyor. 31 Ekim- 2 Kasım'da Maraton ve Spor Fuarı'nda son kayıtlar alınacak.

- FİBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, Almanya'da Telekom Bonn'a 86-82 yenildi. Bu Grubu'nda ise Bandırma, evinde Burgos'u 84-81'le geçti.

- Filede bugün: 14.00: Sorgun- Arkas, 15.00: Halkbank- G.Saray, 17.00: İBB-Spor Toto, Arhavi-Ziraat, 18.00: Tokat-F. Bahçe, 19.00: İnegöl-Bursa.

- Eurocup'ta mücadele eden G.Saray, 22.00'de Polonya ekibi Gydnia'ya konuk olacak. Darüşşafaka ise 20.15'te Rus Unics Kazan'ı ağırlayacak.

- EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Moldova, teknik direktörlüğe Engin Fırat'ı getirdi. 49 yaşındaki Türk hoca, Fransa ve İzlanda maçlarına çıkacak