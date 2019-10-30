Aktüel haberler (30.10.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
GALATASARAY'A ECZACI DARBESİ
Sultanlar Ligi 5. haftasında yenilgisi olmayan G.Saray ile Eczacıbaşı karşılaştı. Burhan Felek Salonu'ndaki mücadelenin ilk iki seti 25-18 ve 25-12 Eczacıbaşı lehine sonuçlandı. Aslan, 25-20'yle durumu 2-1'e getirse de konuk ekip 25-21'lik dördüncü setle 3-1 kazandı. Eczacıbaşı, bu sonuçla 5'te 5 yaparken; G.Saray da ilk yenilgisini aldı. Günün diğer önemli maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı set vermeden (25-18, 25-20 ve 25-22) geçti. PTT de Karayolları'nı 3-2 yendi. Kapanış bugünkü Beşiktaş-Aydın (18.00) maçıyla olacak.
ANADOLU EFES GALİP: 85-70
THY Avrupa Ligi 5. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi konuk eden Anadolu Efes, üst üste 4'üncü galibiyetini elde etti: 85-70. İlk çeyreği 21-9 geçen temsilcimiz, soyunma odasına da 38-26 önde girdi. Micic 26 asayı üretti.
KISA... KISA...
- Gaziantep'te Alanyaspor maçında sakatlanan Mehmet Erdem Uğurlu'dan kötü haber geldi. 31 yaşındaki sol bek, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Birevim Elazığspor, son olarak Adanaspor'da görev yapan Levent Eriş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
- 3 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu kayıtları bitiyor. 31 Ekim- 2 Kasım'da Maraton ve Spor Fuarı'nda son kayıtlar alınacak.
- FİBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, Almanya'da Telekom Bonn'a 86-82 yenildi. Bu Grubu'nda ise Bandırma, evinde Burgos'u 84-81'le geçti.
- Filede bugün: 14.00: Sorgun- Arkas, 15.00: Halkbank- G.Saray, 17.00: İBB-Spor Toto, Arhavi-Ziraat, 18.00: Tokat-F. Bahçe, 19.00: İnegöl-Bursa.
- Eurocup'ta mücadele eden G.Saray, 22.00'de Polonya ekibi Gydnia'ya konuk olacak. Darüşşafaka ise 20.15'te Rus Unics Kazan'ı ağırlayacak.
- EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Moldova, teknik direktörlüğe Engin Fırat'ı getirdi. 49 yaşındaki Türk hoca, Fransa ve İzlanda maçlarına çıkacak
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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