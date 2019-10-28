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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Moldova'nın yeni Teknik Direktörü Engin Fırat

Moldova'nın yeni Teknik Direktörü Engin Fırat

, Moldova 'nın başına geçti. Engin Fırat, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Başkanı 'nin de katıldığı tören ile imzayı attı.

, Moldova 'nın başına geçti. Engin Fırat, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Başkanı 'nin de katıldığı tören ile imzayı attı. Fırat, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Moldava'nın ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda takımın başında olacak.
Bu maçların ardından Engin Fırat ve Takımı yönetimi tekrar masaya oturacak.

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  1. 28.10.2019
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