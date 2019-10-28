Moldova'nın yeni Teknik Direktörü Engin Fırat
Teknik Direktör Engin Fırat, Moldova Milli Takımı'nın başına geçti. Engin Fırat, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinicenco'nin de katıldığı tören ile imzayı attı.
Teknik Direktör Engin Fırat, Moldova Milli Takımı'nın başına geçti. Engin Fırat, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinicenco'nin de katıldığı tören ile imzayı attı. Fırat, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Moldava'nın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda takımın başında olacak.
Bu maçların ardından Engin Fırat ve Moldova Milli Takımı yönetimi tekrar masaya oturacak.
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- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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