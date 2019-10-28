Mitroglou rakibinin iki dişini kırdı

Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven'ın sahasında AZ Alkmaar'a 4-0 mağlup olduğu maçta ilginç anlar yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen PSV'nin Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, vatandaşı ve rakibi Pantelis Hatzidiakos'la bir pozisyonda hava topuna çıkarken çarpıştı. Bu çarpışma sonucu Alkmaar'lı futbolcunun ön iki dişi kırıldı. Kırılan dişleri sağlık ekibi poşete koydu.

Maç sonu ise Hatzidiakos'un takım arkadaşlarının oyuncuya bakıp güldükleri görüldü.