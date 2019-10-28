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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Mitroglou rakibinin iki dişini kırdı

Mitroglou rakibinin iki dişini kırdı

Hollanda Ligi'nde oynanan Eindhoven-AZ Alkmaar mücadelesinde, 'ın eski forveti çarpıştığı rakibinin yanlışlıkla iki dişini kırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Hollanda Ligi'nde Eindhoven'ın sahasında AZ Alkmaar'a 4-0 mağlup olduğu maçta ilginç anlar yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'da kiralık olarak forma giyen PSV'nin Yunan golcüsü , vatandaşı ve rakibi Pantelis Hatzidiakos'la bir pozisyonda hava topuna çıkarken çarpıştı. Bu çarpışma sonucu Alkmaar'lı futbolcunun ön iki dişi kırıldı. Kırılan dişleri sağlık ekibi poşete koydu.

Maç sonu ise Hatzidiakos'un takım arkadaşlarının oyuncuya bakıp güldükleri görüldü.

  1. 28.10.2019
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