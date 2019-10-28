Mitroglou rakibinin iki dişini kırdı
Hollanda Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven-AZ Alkmaar mücadelesinde, Galatasaray'ın eski forveti Kostas Mitroglou çarpıştığı rakibinin yanlışlıkla iki dişini kırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven'ın sahasında AZ Alkmaar'a 4-0 mağlup olduğu maçta ilginç anlar yaşandı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen PSV'nin Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, vatandaşı ve rakibi Pantelis Hatzidiakos'la bir pozisyonda hava topuna çıkarken çarpıştı. Bu çarpışma sonucu Alkmaar'lı futbolcunun ön iki dişi kırıldı. Kırılan dişleri sağlık ekibi poşete koydu.
Maç sonu ise Hatzidiakos'un takım arkadaşlarının oyuncuya bakıp güldükleri görüldü.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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