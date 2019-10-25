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25 Ekim 2019, Cuma
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Van Persie'den 'ye övgü dolu sözler

Van Persie'den Pepe'ye övgü dolu sözler

'nin eski golcüsü Robin van Persie, Avrupa Ligi maçında formasıyla Vitoria'ya 2 gol birden atan Nicolas 'ye övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Avrupa Ligi'nde 'in sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i 3-2 mağlup ettiği maçta biri 90+2'de olmak üzere iki gol birden atan Nicolas mücadeleye damga vuran isim oldu.

BT Sport'ta yorumculuk yapan 'nin eski futbolcusu Robin van Persie de 80 milyon Euro'ya transfer edilen Fildişi Sahilli futbolcuya övgüler yağdırdı. Önceki maçlarda iyi bir performans gösteremediği için eleştirilen yıldız isme sahip çıkan Van Persie, "Onun adına mutluyum" dedi ve şöyle konuştu:

"Neler yaptığını görebilirsiniz. Galibiyet golünü atmak harika bir şeydir. Parasını boş verin, onun yalnızca Arsenal taraftarına 'ben buradayım' demek için zamana ihtiyacı vardı. Şimdi bu onun günü. Bundan sonra daha farklı bir Pepe izleyeceğimize eminim."


  1. 25.10.2019
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