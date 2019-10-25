Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi
İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, play-off'lara yarı finalde veda etti.
Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in bir gol attığı mücadelede konuk olduğu Los Angeles'a 5-3 yenilerek elendi.
Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 38 yaşındaki Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "MLS'de kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.
- 25.10.2019
-
Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
-
Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
-
Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.