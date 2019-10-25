Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Ibrahimovicli Galaxy play-off'larda elendi

Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi () ekibi Galaxy, play-off'lara yarı finalde veda etti.

Batı Konferansı yarı finalinde Galaxy, Ibrahimovic'in bir gol attığı mücadelede konuk olduğu Los Angeles'a 5-3 yenilerek elendi.

Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 38 yaşındaki Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "'de kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic, Los formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.

  1. 25.10.2019
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