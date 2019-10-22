Ampute Milli Takımı Polonya ile ortak kamp yapacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Ampute Milli Takımı Polonya ile ortak kamp yapacak

Ampute Milli Takımı Polonya ile ortak kamp yapacak

'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile ortak kamp yapacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası için 29 Ekim'e kadar sürecek hazırlıklarına 'daki Zeytinköy Futbol Kompleksi'nde başlayan , bu süre içinde Polonya ile de ortak kamp gerçekleştirecek.

Açıklamada, 'na ev sahipliği yapacak Polonya ile ortak kampın 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği, kampta antrenmanların yanı sıra 3 hazırlık maçı oynanacağı kaydedildi.

Teknik Direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosuda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Bülent Çetin ( Reh. Mer. Engelliler), Selim Karadağ (Malatya .), Hüseyin Yıldırım (), Umutcan Günay ( Ampute Gücü), Furkan Arslan ()

Defans: Okan Şahiner (TSK Reh. Mer. Engelliler), Yusuf Ekiz (İzmir Büyükşehir Bld.), Fuat Taştan (Ortotek Gaziler), İsmail Parlak ( Büyükşehir Bld. Asat), Ahmet Akkaya (TSK Reh. Mer. Engelliler), Alican Kuruyamaç (Ortotek Gaziler), İsmail Korkmaz (Şahinbey Belediyesi)

Orta Saha: Rahmi Özcan (), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Bld.), Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Savaş Kaya (Ortotek Gaziler), Abdullah Ersoy ( )

Forvet: Kemal Güleş (Ortotek Gaziler), Ömer Güleryüz (Ortotek Gaziler), Fatih Şentürk (Şahinbey Belediye Gençlik), İbrahim Halil Esen (Şahinbey Belediye Gençlik).

  1. 22.10.2019
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