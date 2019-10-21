İtalya ırkçılığa karşı radar sistemini devreye sokuyor

Son zamanlarda İtalya Serie 'da forma giyen siyahi oyunculara yönelik ırkçı saldırıların artması üzerine, futbol federasyonu harekete geçti. Önlenemeyen ırkçı saldırılar için 'pasif radar' adlı bir sistemin kurulacağını ve VAR ile çalışacağını söyleyen Başkan Gravina, Repubblica'ya verdiği röportajda sistemin detaylarını şöyle anlattı:

"Bu radar sistemi, sesin kaynağını bulan bir yöntem. Yani stadyumda birisi ırkçı tezahüratta bulunursa radar onu tespit edecek. Fiyatı çok yüksek değil. Bu cihazı bir İtalyan şirketi üretiyor. Tek kötü yanı tüm özel konuşmaları dahi dinleyebilmesi. Ancak yine de göz korkutucu bir araç. İçişleri Bakanlığı ile koordineli olup Palermo'da oynanacak İtalya-Ermenistan maçında test etmek istiyoruz."