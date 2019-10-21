İtalya ırkçılığa karşı radar sistemini devreye sokuyor
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, stadyumlarda artan ırkçılık vakalarına önlem olarak, 'pasif radar' adını verdiklerini bir sistemi test edeceklerini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son zamanlarda İtalya Serie 'da forma giyen siyahi oyunculara yönelik ırkçı saldırıların artması üzerine, futbol federasyonu harekete geçti. Önlenemeyen ırkçı saldırılar için 'pasif radar' adlı bir sistemin kurulacağını ve VAR ile çalışacağını söyleyen Başkan Gravina, Repubblica'ya verdiği röportajda sistemin detaylarını şöyle anlattı:
"Bu radar sistemi, sesin kaynağını bulan bir yöntem. Yani stadyumda birisi ırkçı tezahüratta bulunursa radar onu tespit edecek. Fiyatı çok yüksek değil. Bu cihazı bir İtalyan şirketi üretiyor. Tek kötü yanı tüm özel konuşmaları dahi dinleyebilmesi. Ancak yine de göz korkutucu bir araç. İçişleri Bakanlığı ile koordineli olup Palermo'da oynanacak İtalya-Ermenistan maçında test etmek istiyoruz."
- 21.10.2019
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Avcı sahip çıktı
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savaşan kartal hoca son 2 şansın.braga ve galata maçları.bunlardan 3 er puan alamazsan gidersin
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık
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savaş Çebi başarılı olacaktır.Tüm Borçları da kapatacaktır.İyi transferler yapacağımdan kuşkum yok.Acvıyada Ocak ayına kadar süre vermiştir.Hayırlısı olsun
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yerli iki tane yerli koyun
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