İtalya ırkçılığa karşı radar sistemini devreye sokuyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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ırkçılığa karşı radar sistemini devreye sokuyor

İtalya ırkçılığa karşı radar sistemini devreye sokuyor

Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele , stadyumlarda artan ırkçılık vakalarına önlem olarak, 'pasif radar' adını verdiklerini bir sistemi test edeceklerini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son zamanlarda Serie 'da forma giyen siyahi oyunculara yönelik ırkçı saldırıların artması üzerine, futbol federasyonu harekete geçti. Önlenemeyen ırkçı saldırılar için 'pasif radar' adlı bir sistemin kurulacağını ve VAR ile çalışacağını söyleyen Başkan , Repubblica'ya verdiği röportajda sistemin detaylarını şöyle anlattı:

"Bu radar sistemi, sesin kaynağını bulan bir yöntem. Yani stadyumda birisi ırkçı tezahüratta bulunursa radar onu tespit edecek. Fiyatı çok yüksek değil. Bu cihazı bir İtalyan şirketi üretiyor. Tek kötü yanı tüm özel konuşmaları dahi dinleyebilmesi. Ancak yine de göz korkutucu bir araç. İçişleri Bakanlığı ile koordineli olup Palermo'da oynanacak İtalya-Ermenistan maçında test etmek istiyoruz."

  1. 21.10.2019
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