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17 Ekim 2019, Perşembe
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İkiyüzlü avrupa!

İkiyüzlü avrupa!

’ın Girit adasında düzenlenen Mini-Foot ’nda ’nin ile oynadığı maçta terör örgütü yandaşlarının açtığı pankart tepki çekti.

Her fırsatta ülkemizde yaşanan olayları büyütmeye bayılan Avrupa'nın çirkin yüzü bu sefer 'da kendini gösterdi. Girit'te düzenlenen Mini-Foot 'nda 'nin ile oynadığı maçta tribüne gelen terör örgütü yandaşları, Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik bir pankartı tel örgülere astı. Oyuncularımız ise bu pankartın açılması ile birlikte maça devam etmedi ve oyun 9. dakikada durdu.

SAHAYI TERK ETTİLER
Futbolcularımız, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti. Bunun ardından güvenlik güçleri pankartı indirse de terör örgütü yandaşlarına dokunmadı. Polisin bu hareketinden cesaret alan teröristler ile onlara destek veren Yunanlı fanatikler, bu kez de meşaleler yaktı ve Türkiye aleyhine tezahüratlar yaptılar. 10 dakika durduktan sonra kaldığı yerden devam eden maçı Brezilya 1-0 kazandı.

TÜRK TAKIMLARI POTADA COŞTU
FIBA B Grubu ilk haftasında F.Bahçe Öznur Kablo, temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 mağlup etti. FIBA Euro- Cup'ta yer alan G.Saray ise İsveç ekibi Lulea'yı 74-55 yendi. Basket de Polkowice'yi 64-59 devirdi.

BANDIRMA DİRENEMEDİ: 69-73
FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Teksüt Bandırma, İsrail'in takımına 73-69 mağlup oldu. EuroCup'ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen ise İspanyol ekibi Joventut Badalona'ya son saniye basketiyle 85-82 yenildi.

SULTAN DERBİSİ FENER'İN: 3-0
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 25- 21, 25-13, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda Galatasarya Ankara Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA ise Nilüfer Belediye engelini 3-1'lik skorla aştı.

  1. 17.10.2019
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