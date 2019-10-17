İkiyüzlü avrupa!

Her fırsatta ülkemizde yaşanan olayları büyütmeye bayılan Avrupa'nın çirkin yüzü bu sefer Yunanistan'da kendini gösterdi. Girit'te düzenlenen Mini-Foot Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Brezilya ile oynadığı maçta tribüne gelen terör örgütü yandaşları, Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik bir pankartı tel örgülere astı. Oyuncularımız ise bu pankartın açılması ile birlikte maça devam etmedi ve oyun 9. dakikada durdu.

SAHAYI TERK ETTİLER

Futbolcularımız, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti. Bunun ardından güvenlik güçleri pankartı indirse de terör örgütü yandaşlarına dokunmadı. Polisin bu hareketinden cesaret alan teröristler ile onlara destek veren Yunanlı fanatikler, bu kez de meşaleler yaktı ve Türkiye aleyhine tezahüratlar yaptılar. 10 dakika durduktan sonra kaldığı yerden devam eden maçı Brezilya 1-0 kazandı.

TÜRK TAKIMLARI POTADA COŞTU

Basketbolda FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu ilk haftasında F.Bahçe Öznur Kablo, İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 mağlup etti. FIBA Euro- Cup'ta yer alan G.Saray ise İsveç ekibi Lulea'yı 74-55 yendi. Kayseri Basket de Polkowice'yi 64-59 devirdi.

BANDIRMA DİRENEMEDİ: 69-73

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Teksüt Bandırma, İsrail'in Hapoel Jerusalem takımına 73-69 mağlup oldu. EuroCup'ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen ise İspanyol ekibi Joventut Badalona'ya son saniye basketiyle 85-82 yenildi.

SULTAN DERBİSİ FENER'İN: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 25- 21, 25-13, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda Galatasarya Ankara Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA ise Nilüfer Belediye engelini 3-1'lik skorla aştı.