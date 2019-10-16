Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart

'da oynanan - maçında küstah pankart

Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart

'da oynanan mini-foot dünya kupası mücadelesinde 'nin ile karşılaştığı maçta küstah bir pankart açıldı. Milli futbolcuların tepkisi üzerine duran mücadele, pankartın kaldırılmasıyla devam etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Girit'te oynanan - mini-foot dünya kupasında skandal bir olay yaşandı. Karşılaşma oynandığı esnada tribünde bulunan terör örgütü sempatizanları tarafından Türkiye aleyhine bir pankart açıldı.

Maçın 9. dakikasında yaşanan olay sonrası milli futbolcularımız, pankartın kaldırılmasını talep edip aksi halde maça devam etmeyeceklerini bildirdiler. Küstahça ifadeler yer alan pankartın kaldırılması ve Türkiye aleyhine slogan atan grubun stadyumdan çıkmasının ardından karşılaşma devam etti.

Millilerimiz Brezilya karşısında 1-0 mağlup oldu.

  1. 16.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN