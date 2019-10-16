Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart
Yunanistan'da oynanan mini-foot dünya kupası mücadelesinde Türkiye'nin Brezilya ile karşılaştığı maçta küstah bir pankart açıldı. Milli futbolcuların tepkisi üzerine duran mücadele, pankartın kaldırılmasıyla devam etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Girit'te oynanan Türkiye-Brezilya mini-foot dünya kupasında skandal bir olay yaşandı. Karşılaşma oynandığı esnada tribünde bulunan terör örgütü sempatizanları tarafından Türkiye aleyhine bir pankart açıldı.
Maçın 9. dakikasında yaşanan olay sonrası milli futbolcularımız, pankartın kaldırılmasını talep edip aksi halde maça devam etmeyeceklerini bildirdiler. Küstahça ifadeler yer alan pankartın kaldırılması ve Türkiye aleyhine slogan atan grubun stadyumdan çıkmasının ardından karşılaşma devam etti.
Millilerimiz Brezilya karşısında 1-0 mağlup oldu.
- 16.10.2019
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Çebi sahaya indi
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1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
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Ahmet Nur Çebi: Beni ve Güneş'i istemediler
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1903 ETILER TAYFASI GIDECEK, GIDERKENDE HESAP VERECEK. SENDEN TEK ISTEGIMIZ BUDUR SN. ÇEBI.
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Sörloth’tan hayat öpücüğü
Toplam 1
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tutkun61 Aferin oğlum
Yunanistan'da oynanan Türkiye-Brezilya maçında küstah pankart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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