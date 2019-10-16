Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Futbol Haberleri Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

'den ve 'e ziyaret

Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

'na destek verdiği paylaşımdan sonra, takımlarından St. Pauli tarafından bırakılan futbolcu , () Başkanı 'i ziyaret etti.

'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Teknik Direktörü de katıldı.

Ziyarette, Başkan , 'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi. Enver Cenk Şahin de Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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Ziyarette Başkan Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.

Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

BAŞAKŞEHİR'DEN DAVET ALMIŞTI

'na destek verdiği paylaşımdan sonra, takımlarından St. Pauli'de bırakılan Enver Cenk Şahin'e eski kulübü sahip çıktı.

Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir Başkanı ile bir araya geldi. Göksel Gümüşdağ 25 yaşındaki oyuncu hakkında "Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 12:09
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