Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.

Ziyarette, Başkan Nihat Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi. Enver Cenk Şahin de Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Ziyarette Başkan Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.

Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

BAŞAKŞEHİR'DEN DAVET ALMIŞTI

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e eski kulübü Medipol Başakşehir sahip çıktı.

Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Göksel Gümüşdağ 25 yaşındaki oyuncu hakkında "Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.