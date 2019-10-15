Şampiyonun maçı A Spor'da

Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu Cezayir, bugün 22.00'de Güney Amerika'nın önemli futbol ülkelerinden Kolombiya ile karşılaşıyor. Galatasaray'lı Feghouli ve eski F.Bahçe'li Slimani'nin formasını giydiği Cezayir ile Cuadrado'lu, Zapata'lı Kolombiya'nın mücadelesi, A Spor'dan yayınlanacak. Fransa'nın Lille kentinin ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, Falcao ve James Rodriguez ise sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.