Şampiyonun maçı A Spor'da
Afrika Uluslar Kupası'nda son şampiyon Feghouli ve Slimani'li Cezayir, bugün 22.00'da Kolombiya'yı ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede ASpor'dan naklen yayınlanacak.
Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu Cezayir, bugün 22.00'de Güney Amerika'nın önemli futbol ülkelerinden Kolombiya ile karşılaşıyor. Galatasaray'lı Feghouli ve eski F.Bahçe'li Slimani'nin formasını giydiği Cezayir ile Cuadrado'lu, Zapata'lı Kolombiya'nın mücadelesi, A Spor'dan yayınlanacak. Fransa'nın Lille kentinin ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, Falcao ve James Rodriguez ise sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
- 15.10.2019
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Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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