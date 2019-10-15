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15 Ekim 2019, Salı
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Şampiyonun maçı A Spor'da

Şampiyonun maçı A Spor'da

'nda son şampiyon Feghouli ve Slimani'li , bugün 22.00'da 'yı ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede 'dan naklen yayınlanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu , bugün 22.00'de Güney Amerika'nın önemli futbol ülkelerinden ile karşılaşıyor. Galatasaray'lı Feghouli ve eski F.Bahçe'li Slimani'nin formasını giydiği Cezayir ile Cuadrado'lu, Zapata'lı Kolombiya'nın mücadelesi, A Spor'dan yayınlanacak. Fransa'nın Lille kentinin ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, Falcao ve James Rodriguez ise sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

  1. 15.10.2019
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