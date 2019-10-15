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15 Ekim 2019, Salı
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Gaziantep'te 12. başladı

Gaziantep'te 12. Başkanlık Turnuvası başladı

Belediyesi tarafından düzenlenen 12., ile Ulaşım Daire Başkanlığı arasında yapılan maçıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Başkanlığı'nca düzenlenen 12.'nın başlama düdüğünü Gençlik ve Spor Daire Başkanı çaldı. Personeller arası dayanışma duygusunu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verildi.

"BASKETBOL, VOLEYBOL VE MASA TENİSİ DE YER ALACAK"
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, 12.Başkanlık Turnuvası'nda birimler arasındaki iletişimi geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, temel amaçlarının ise personeller arasındaki sinerjiyi arttırmak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva içerisinde futbolun yanında , voleybol ve masa tenisinin de yer alacağını belirten Efiloğlu, "Bu alanlarda birimlerimizde bulunan personellerimizle güzel müsabakalar yapacağımızı düşünüyoruz. Turnuva serimize futbolla başlıyoruz. 17 takımımız müracaat etti. 4 grubumuz mevcut. Toplamda ise 36 takımımız turnuvalarda yer alacak" dedi.

Gaziulaş personellerinden Hakan Göktan, " Belediyesi'nin düzenlediği turnuva için burada toplandık. Umarım, güzel bir dayanışma içerisinde turnuvayı tamamlarız. İlk hedefimiz tabi ki turnuvaya galibiyetle başlamak. Kazanmanın haricinde de güzel bir sosyal dayanışmaya ortaklık yapıyoruz. Monotonluk az da olsa ortadan kalkıyor. İnsanlar kaynaşıyor. Turnuva hayatımızın bir bölümüne varlığıyla renk katıyor. 'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'nde Anestezi teknikeri olan Ahmet Serdar Garın ise, çok güzel bir spor tesisine sahip olduklarını belirterek, bu turnuvanın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan turnuvanın açılış maçında Ulaşım Daire Başkanlığı, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ni 5-2'lik skorla mağlup etti. İtfaiye, GASKİ 'nu 2-1 yendi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ise İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nı 6-0 yenmeyi başardı.

  1. 15.10.2019
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