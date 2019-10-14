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14 Ekim 2019, Pazartesi
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bir ay futbol oynayamayacak

Neymar bir ay futbol oynayamayacak

(Ligue 1) ekibi Saint-Germain'in () Brezilyalı forvet oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya 'nın ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan 'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi.

Sekiz gün içinde ikinci bir değerlendirme yapılacağı ancak 27 yaşındaki futbolcunun, mevcut belirtiler doğrultusunda sağlığına kavuşmasının bir ay süreceği belirtildi.

Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Neymar, 'nin Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 'e karşı oynayacağı 2 maçı da kaçıracak.

  1. 14.10.2019
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