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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'u Garcia çalıştıracak

Lyon'u Garcia çalıştıracak

Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrılan Olympique , teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra ile anlaştı.

(Ligue 1) ekibi Olympique 'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Fransız teknik adamla sözleşme imzalandı.

Garcia, kariyerinde ülkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takımlarının yanı sıra İtalyan kulübü Roma'yı da çalıştırdı.

Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.

  1. 14.10.2019
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