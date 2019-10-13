Podolski Japonya'ya veda etmeye hazırlanıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman golcü Lukas Podolski, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan tecrübeli isim, Japonya'daki kariyerinin sonuna geldiğini ifade etti. Vissel Kobe'li yöneticilerden şimdilik bir teklif almadığını dile getiren Podolski, "Şimdiye kadar hiçbir yetkili benimle temasa geçmedi. Japonya kariyerim muhtemelen yıl sonunda bitecek. Bu nedenle kulüp aramaya başladım ancak piyasanın durumu beni endişelendirdi" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen Alman futbolcu, 2 yıl Galatasaray'da top koşturduktan sonra 2017 yılında Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.





