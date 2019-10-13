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13 Ekim 2019, Pazar
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Podolski 'ya veda etmeye hazırlanıyor

Podolski Japonya'ya veda etmeye hazırlanıyor

'ın eski golcüsü kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Japon takımı 'de forma giyen Alman futbolcu, kulüp yöneticilerinden kendisine sözleşme uzatma teklifi gelmediğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem forması da giyen Alman golcü , kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan tecrübeli isim, 'daki kariyerinin sonuna geldiğini ifade etti. 'li yöneticilerden şimdilik bir teklif almadığını dile getiren Podolski, "Şimdiye kadar hiçbir yetkili benimle temasa geçmedi. Japonya kariyerim muhtemelen yıl sonunda bitecek. Bu nedenle kulüp aramaya başladım ancak piyasanın durumu beni endişelendirdi" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen Alman futbolcu, 2 yıl Galatasaray'da top koşturduktan sonra 2017 yılında Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.



  1. 13.10.2019
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