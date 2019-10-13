Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi!

Brezilya futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'nın hikayesini anlatan 'Alex Camera 10' filmi, Coritiba'nın 110. yıl dönümü kutlamasının bir parçası olarak 11 Ekim Cuma akşamı gösterime girdi.

2000 KİŞİ İZLEDİ

Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba'nın ev sahipliğini yaptığı Couto Pereira Stadyumu'nda gösterime giren filmi, yaklaşık 2000 seyirci izledi.

FİLMİN KONUSU

Alex Camera 10 filminde Alex de Souza'nın Fenerbahçe, Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Brezilya Milli Takımı'nda yaptığı klas hareketleri ile hikayeleri anlatıldı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMA SEBEBİ..."

Filmde efsane futbolcunun Fenerbahçe taraftarları için bir idol olduğu ve tüm zamanların en iyi yabancı futbolcusu olarak kabul gördüğü aktarıldı. Alex'in sarı - lacivertli kulüpten ayrılma sebebi olarak ise o dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlıklar gösterildi.