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13 Ekim 2019, Pazar
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Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi!

Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi!

10 filmi, 'nın ev sahipliğini yaptığı 'nda gösterime girdi. Alex'in sarı - lacivertli kulüpten ayrılma sebebi olarak ise o dönemin kulüp başkanı ve o dönemin ile yaşadığı anlaşmazlıklar gösterildi.

futbolunun ve 'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'nın hikayesini anlatan ' 10' filmi, 'nın 110. yıl dönümü kutlamasının bir parçası olarak 11 Ekim Cuma akşamı gösterime girdi.

2000 KİŞİ İZLEDİ

Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba'nın ev sahipliğini yaptığı 'nda gösterime giren filmi, yaklaşık 2000 seyirci izledi.

FİLMİN KONUSU

Alex Camera 10 filminde Alex de Souza'nın Fenerbahçe, Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Brezilya 'nda yaptığı klas hareketleri ile hikayeleri anlatıldı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMA SEBEBİ..."

Filmde efsane futbolcunun Fenerbahçe taraftarları için bir idol olduğu ve tüm zamanların en iyi yabancı futbolcusu olarak kabul gördüğü aktarıldı. Alex'in sarı - lacivertli kulüpten ayrılma sebebi olarak ise o dönemin kulüp başkanı ve o dönemin ile yaşadığı anlaşmazlıklar gösterildi.

  1. 13.10.2019
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