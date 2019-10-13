Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi!
Alex Camera 10 filmi, Coritiba'nın ev sahipliğini yaptığı Couto Pereira Stadyumu'nda gösterime girdi. Alex'in sarı - lacivertli kulüpten ayrılma sebebi olarak ise o dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlıklar gösterildi.
Brezilya futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'nın hikayesini anlatan 'Alex Camera 10' filmi, Coritiba'nın 110. yıl dönümü kutlamasının bir parçası olarak 11 Ekim Cuma akşamı gösterime girdi.
2000 KİŞİ İZLEDİ
Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba'nın ev sahipliğini yaptığı Couto Pereira Stadyumu'nda gösterime giren filmi, yaklaşık 2000 seyirci izledi.
FİLMİN KONUSU
Alex Camera 10 filminde Alex de Souza'nın Fenerbahçe, Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Brezilya Milli Takımı'nda yaptığı klas hareketleri ile hikayeleri anlatıldı.
"FENERBAHÇE'DEN AYRILMA SEBEBİ..."
Filmde efsane futbolcunun Fenerbahçe taraftarları için bir idol olduğu ve tüm zamanların en iyi yabancı futbolcusu olarak kabul gördüğü aktarıldı. Alex'in sarı - lacivertli kulüpten ayrılma sebebi olarak ise o dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlıklar gösterildi.
- 13.10.2019
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Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Alex de Souza'nın filmi 'Camera 10' gösterime girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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