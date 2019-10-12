Bartın’ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi
Bartın'da bir spor kulübü tarafından ilk kadın futbol takımı kurularak, Amatör Spor Haftası kapsamında sahaya çıktı. Takımın kemik karosunu oluşturan kulüp futbolcuların başına da Antrenör olarak Öznil Özden'i getirildi.
Bartın'ın Amatör Lig ekiplerinden Kemerspor Kulübü kentte bir ilki yaparak Kadın Futbol Takımı kurdu. Takımın kemik karosunu oluşturan kulüp futbolcuların başına da Antrenör olarak Öznil Özden'i getirdi. Ocak ayında Türkiye Yıldızlar Şampiyonasına katılacak olan Kadın Futbol Takımı seneye de 3 ligde mücadele edecek. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilk kez sahaya çıkan takımdan oldukça umutlu olduklarını belirten eski kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi Yusuf Ziya Aldatmaz, "Kemerspor Bartın'da alt yapıya en fazla önem veren kulüptür. Bartın'da çok sayıda ilki biz yaptık. Kadın futbol takımı kurmakta bize nasip oldu. Bu konuda mevcut başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadın futbolda da alt yapıyı oluşturacağız ve iyi noktalara geleceğiz" dedi.
Kulüp Başkanı Hüseyin Özkan'da 2020'nin Eylül ayında 3'üncü lige başlayacaklarını ifade etti. Diğer yandan Amatör Spor Haftası kapsamında kulüp futbolcularından oluşturulan 2 takım karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 sonuçlanırken, sporculara madalyaları Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir ve kulüp yöneticileri tarafından takıldı.
- 12.10.2019
- Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!
- Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli
- Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı
- Fenerbahçe'de 5 sakat birden!
- Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Bartın’ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.