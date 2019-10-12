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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Bartın’ın ilk kadın takımı sahaya indi

Bartın’ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi

Bartın'da bir spor kulübü tarafından ilk kadın takımı kurularak, kapsamında sahaya çıktı. Takımın kemik karosunu oluşturan kulüp futbolcuların başına da Antrenör olarak 'i getirildi.

Bartın'ın Amatör Lig ekiplerinden Kemerspor Kulübü kentte bir ilki yaparak Kadın Takımı kurdu. Takımın kemik karosunu oluşturan kulüp futbolcuların başına da Antrenör olarak 'i getirdi. Ocak ayında Yıldızlar Şampiyonasına katılacak olan Kadın Futbol Takımı seneye de 3 ligde mücadele edecek. etkinlikleri kapsamında ilk kez sahaya çıkan takımdan oldukça umutlu olduklarını belirten eski kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi Yusuf Ziya Aldatmaz, "Kemerspor Bartın'da alt yapıya en fazla önem veren kulüptür. Bartın'da çok sayıda ilki biz yaptık. Kadın futbol takımı kurmakta bize nasip oldu. Bu konuda mevcut başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadın futbolda da alt yapıyı oluşturacağız ve iyi noktalara geleceğiz" dedi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Özkan'da 2020'nin Eylül ayında 3'üncü lige başlayacaklarını ifade etti. Diğer yandan Amatör Spor Haftası kapsamında kulüp futbolcularından oluşturulan 2 takım karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 sonuçlanırken, sporculara madalyaları Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve kulüp yöneticileri tarafından takıldı.

  1. 12.10.2019
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