Dünya futbol tarihinde nadir görülen skorlardan birine daha Brezilya'da imza atıldı. Brezilya Kadın Futbol Ligi'nde Flamengo, Greminho'yu tam 56-0'lık skorla mağlup etti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Rio de Janeiro'daki Carioca Şampiyona'sında hafızalara kazınacak bir skor gerçekleşti.
İlk yarısı 29-0 biten karşılaşmada Flamengo Kadın Futbol Takımı, Greminho'yu 56-0 mağlup etti. Böylelikle maçta ortalama her 96 saniyede 1 gol gerçekleşmiş oldu.
Kırmızı-siyahlı ekipte Atacante Raiza ve Flavia 11'er gol kaydederken, Samhio Simao 9 gole imza attı.
Geçtiğimiz yıl Madagaskar'da oynanan bir maçta 149-0'lık bir skor elde edilmişti ancak bu skor hakemleri protesto eden futbolcuların kendi kalelerine gol atması sonucunda gerçekleşmişti.
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 20:43
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Brezilya'da tarihi skor! 56-0... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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