Brezilya'da tarihi skor! 56-0... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Brezilya'da tarihi skor! 56-0...

'da tarihi skor! ...

Brezilya'da tarihi skor! 56-0...

Dünya tarihinde nadir görülen skorlardan birine daha 'da imza atıldı. Brezilya Ligi'nde , 'yu tam 'lık skorla mağlup etti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Rio de Janeiro'daki Carioca Şampiyona'sında hafızalara kazınacak bir skor gerçekleşti.

İlk yarısı 29-0 biten karşılaşmada Takımı, 'yu mağlup etti. Böylelikle maçta ortalama her 96 saniyede 1 gol gerçekleşmiş oldu.

Kırmızı-siyahlı ekipte Atacante Raiza ve Flavia 11'er gol kaydederken, Samhio Simao 9 gole imza attı.

Geçtiğimiz yıl Madagaskar'da oynanan bir maçta 149-0'lık bir skor elde edilmişti ancak bu skor hakemleri protesto eden futbolcuların kendi kalelerine gol atması sonucunda gerçekleşmişti.

  1. 04.10.2019
  2. Güncelleme: 04.10.2019 20:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brezilya'da tarihi skor! 56-0... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN