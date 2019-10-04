Brezilya'da tarihi skor! 56-0...

Rio de Janeiro'daki Carioca Şampiyona'sında hafızalara kazınacak bir skor gerçekleşti.

İlk yarısı 29-0 biten karşılaşmada Flamengo Kadın Futbol Takımı, Greminho'yu 56-0 mağlup etti. Böylelikle maçta ortalama her 96 saniyede 1 gol gerçekleşmiş oldu.

Kırmızı-siyahlı ekipte Atacante Raiza ve Flavia 11'er gol kaydederken, Samhio Simao 9 gole imza attı.

Geçtiğimiz yıl Madagaskar'da oynanan bir maçta 149-0'lık bir skor elde edilmişti ancak bu skor hakemleri protesto eden futbolcuların kendi kalelerine gol atması sonucunda gerçekleşmişti.