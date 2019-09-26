Teknik direktör Ümit Özat'a Azerbaycan ekibi Sabah FK talip oldu

Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın Azerbaycan takımı Sabah FK ile anlaştığı açıklandı.

Ntv Spor'un haberine göre Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldiği bildirilirken Özat'ın prensip olarak anlaştığı belirtildi.

Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Ümit Özat 30 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola 1988 senesinde Ankaragücü altyapısında başlayan Özat, ilk profesyonel sözleşmesini de 1994 senesinde aynı takımla imzaladı.

1994-95 sezonunda oynadığı Ankaragücü'nde toplam 25 maça çıkan defans oyuncusu, gol bulamadı. Ardından 1995 senesinde Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Buradan 2001 senesinde ayrılırken toplam 166 maça çıkmış ve 15 gol atmıştı.

2001 senesinde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Birçok başarı kazandığı Fenerbahçe'de 2001-07 yılları arasında 186 kez forma şansı buldu ve 11 gol attı. Burada oynadığı maçlarda kendisine "Gizli Forvet" lakabı takıldı.

2007 senesinde Alman ekip Köln'e gitti. Burada 30 maçta forma giyen Ümit Özat, 29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtıktan sonra sahada yere yığıldı. Doktor müdahalesiyle hayata döndü ve futbol hayatına devam edebileceği açıklandı.

11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. 14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıklayan Ümit Özat, aynı sene yardımcı antrenör olarak Ankaragücü'nde çalışmaya başladı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ve yılları sırasıyla:

2009-2010: Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2010-2011: Ankaragücü

2012: Manisaspor

2014-2015: Elazığspor

2015: Boluspor

2015: Samsunspor

2016: Mersin İdman Yurdu

2016-17: Gençlerbirliği

2017-2018: Giresunspor

2018-2019: Adana Demirspor