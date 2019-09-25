Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

ekiplerinden 'de forma giyen ile 'a girişiminde bulunan iki sanık, mahkeme karşısına çıkacak.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arsenalli oyuncular ve 'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltında tutulan ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Sanıklardan Ashley Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak. Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle 'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

  1. 25.09.2019
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