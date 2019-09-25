Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan iki sanık, mahkeme karşısına çıkacak.
Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtildi.
Sanıklardan Ashley Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak. Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.
- 25.09.2019
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mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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