Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Sanıklardan Ashley Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak. Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.