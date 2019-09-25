Bayern Münih'ten Almanya Milli Takımı'na tehdit: Oyuncu göndermeyiz! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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'ten Milli Takımı'na tehdit: Oyuncu göndermeyiz!

Bayern Münih'ten Almanya Milli Takımı'na tehdit: Oyuncu göndermeyiz!

Başkanı çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Hoeness, " Milli Takımı'nda Neuer'in yerine bir numaralı kalecisi olursa oyuncularımızı milli takıma göndermeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkanı , Milli Takımı'nın kalesini kimin koruyacağı tartışmalarına ilişkin adeta ateş püskürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Almanya, C Grubu'nda 'ya 4-2 yenilmiş ve ardından 'yı 2-0 mağlup etmişti.

Her iki maçta da ilk 11'de Bayern Münihil yer almıştı.

'nın 27 yaşındaki Alman kalecisi Marc-Andre , çalıştırıcısı 'ün birinci tercihi olabilmek için her şeyi denediğini açık açık ifade etmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Manuel Neuer'in yerine Ter Stegen'in 1 numaralı kaleci seçilmesi ihtimaline karşılık Almanya Milli Takımı'nı adeta tehdit etti.

  1. 25.09.2019
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