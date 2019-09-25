Bayern Münih'ten Almanya Milli Takımı'na tehdit: Oyuncu göndermeyiz!

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nın kalesini kimin koruyacağı tartışmalarına ilişkin adeta ateş püskürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Almanya, C Grubu'nda Hollanda'ya 4-2 yenilmiş ve ardından Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup etmişti.

Her iki maçta da ilk 11'de Bayern Münihil Manuel Neuer yer almıştı.

Barcelona'nın 27 yaşındaki Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, milli takım çalıştırıcısı Joachim Löw'ün birinci tercihi olabilmek için her şeyi denediğini açık açık ifade etmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Manuel Neuer'in yerine Ter Stegen'in 1 numaralı kaleci seçilmesi ihtimaline karşılık Almanya Milli Takımı'nı adeta tehdit etti.