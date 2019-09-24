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24 Eylül 2019, Salı
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Derbide gözler kalecilerde olacak

Derbide gözler kalecilerde olacak

üper Lig'in 6. haftasında ile arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi 'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

'da 9. sezonunu geçiren Muslera ile 'nin bu sezon kadrosuna kattığı 'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

MUSLERA 5 MAÇTA 6 GOL YEDİ

, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90'ar dakika sahada kaldı. 'de 5, Şampiyonlar Ligi ile 'da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

MUSLERA'NIN 22. FENERBAHÇE DERBİSİ

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 22. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 17'si Süper Lig, 1'i , 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

ALTAY BAYINDIR 5 MAÇTA KALESİNDE 6 GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin bu sezon MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi. Süper Lig'de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.

  1. 24.09.2019
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