Aliou Cisse: Mbaye Diagne Giroud gibi!
Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne için milli takımdan teknik direktörü Aliou Cisse'den açıklamalar geldi. La Derniere Heure gazetesine konuşan Cisse, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Club Brugge'da kiralık oynayan Mbaye Diagne'yi Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Grioud'a benzetti.
Senegal milli takımı teknik direktörü Aliou Cisse, Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne hakkında konuştu. İşte Cisse'nin o sözleri:
"GIROUD'UN DAHA ÇOK GOL ATANI!"
"Mbaye Diagne'yi tabii ki tanıyorum. Onu birçok kez milli takıma da çağırdım. En büyük özelliği gol atma kabiliyeti. Aynı zamanda çok iyi bir kafa vuruşçusu. Arkasında oynayanlara da gol atma imkanı sağlıyor. Bizim Olivier Giroud'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor!" sözlerini kullandı.
ANDERLECHT DERBİSİNDE YOK!
Öte yandan Diagne, Club Brugge'un Belçika Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı derbi maçının kadrosuna alınmadı. Diagne'nin herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen hazır olmadığı için maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
- 22.09.2019
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Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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