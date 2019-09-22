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22 Eylül 2019, Pazar
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: Giroud gibi!

Aliou Cisse: Mbaye Diagne Giroud gibi!

'ın Belçika ekibi 'a kiraladığı Senegalli forvet için milli takımdan teknik direktörü 'den açıklamalar geldi. La Derniere Heure gazetesine konuşan Cisse, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Club Brugge'da kiralık oynayan Mbaye Diagne'yi Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Grioud'a benzetti.

Senegal milli takımı teknik direktörü , 'ın 'a kiraladığı hakkında konuştu. İşte Cisse'nin o sözleri:

"GIROUD'UN DAHA ÇOK GOL ATANI!"

"Mbaye Diagne'yi tabii ki tanıyorum. Onu birçok kez milli takıma da çağırdım. En büyük özelliği gol atma kabiliyeti. Aynı zamanda çok iyi bir kafa vuruşçusu. Arkasında oynayanlara da gol atma imkanı sağlıyor. Bizim 'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor!" sözlerini kullandı.

ANDERLECHT DERBİSİNDE YOK!

Öte yandan Diagne, Club Brugge'un Belçika Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı derbi maçının kadrosuna alınmadı. Diagne'nin herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen hazır olmadığı için maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

  1. 22.09.2019
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