Usain Bolt: 4x100 metrede Ronaldo, Mbappe ve Bale ile koşmak isterdim - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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4x100 metrede koşmak istediği futbolcuları açıkladı

Usain Bolt 4x100 metrede koşmak istediği futbolcuları açıkladı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski atlet , 'ya verdiği röportajda sorulan 4x100 metre yarışında hangi üç futbolcu ile koşmak isterdin sorusunu yanıtladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Jamaikalı şampiyon eski atlet , futbola olan düşkünlüğü ile biliniyor. Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kendisine futbolda da deneyen 33 yaşındaki eski atlet, 'ya röportaj verdi.

Sahadaki hızı nedeniyle sık sık kendisiyle kıyaslanan Fransızların genç yıldızı Kylian ile ilgili konuşan Bolt, "Mbappe büyük bir oyuncu. Çok hızlı, teknik ve faydalı. Hala çok genç ancak dünyadaki herhangi bir takımda oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Jamaikalı eski atlet ayrıca "4x100 metre yarışında koşmak istediğin üç oyuncu kimler olurdu?" sorusunu ise ", ve Mbappe" şeklinde yanıtladı

  1. 21.09.2019
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