Usain Bolt 4x100 metrede koşmak istediği futbolcuları açıkladı

Jamaikalı şampiyon eski atlet Usain Bolt, futbola olan düşkünlüğü ile biliniyor. Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kendisine futbolda da deneyen 33 yaşındaki eski atlet, FIFA'ya röportaj verdi.

Sahadaki hızı nedeniyle sık sık kendisiyle kıyaslanan Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili konuşan Bolt, "Mbappe büyük bir oyuncu. Çok hızlı, teknik ve faydalı. Hala çok genç ancak dünyadaki herhangi bir takımda oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Jamaikalı eski atlet ayrıca "4x100 metre yarışında koşmak istediğin üç oyuncu kimler olurdu?" sorusunu ise "Ronaldo, Bale ve Mbappe" şeklinde yanıtladı