Usain Bolt 4x100 metrede koşmak istediği futbolcuları açıkladı
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski atlet Usain Bolt, FIFA'ya verdiği röportajda sorulan 4x100 metre yarışında hangi üç futbolcu ile koşmak isterdin sorusunu yanıtladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Jamaikalı şampiyon eski atlet Usain Bolt, futbola olan düşkünlüğü ile biliniyor. Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kendisine futbolda da deneyen 33 yaşındaki eski atlet, FIFA'ya röportaj verdi.
Sahadaki hızı nedeniyle sık sık kendisiyle kıyaslanan Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili konuşan Bolt, "Mbappe büyük bir oyuncu. Çok hızlı, teknik ve faydalı. Hala çok genç ancak dünyadaki herhangi bir takımda oynayabilir" ifadelerini kullandı.
Jamaikalı eski atlet ayrıca "4x100 metre yarışında koşmak istediğin üç oyuncu kimler olurdu?" sorusunu ise "Ronaldo, Bale ve Mbappe" şeklinde yanıtladı
- 21.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Usain Bolt 4x100 metrede koşmak istediği futbolcuları açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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