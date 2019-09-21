Mamadou Niang sportif direktör oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mamadou Niang'ın yeni işi belli oldu. Yıldızı 2005-2010 yılları arasında Olympique Marsilya'da parlayan Senegalli golcü, Fransız ekibi Athletico Marseille'in yeni sportif direktörü oldu.

Kulüp haberi yayınladığı açıklama ile duyururken, takımın eski sportif direktörü Djamal Mohamed'in görevine hafta içinde son verilmişti. Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkıp 15 gol atan Niang, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetmişti.



