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21 Eylül 2019, Cumartesi
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sportif direktör oldu

Mamadou Niang sportif direktör oldu

Bir dönem ve 'ta da forma giyen Senegalli eski forvet oyuncusu , Fransız ekibi 'in yeni sportif direktörü oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ve 'ın eski golcüsü 'ın yeni işi belli oldu. Yıldızı 2005-2010 yılları arasında Olympique Marsilya'da parlayan Senegalli golcü, Fransız ekibi 'in yeni sportif direktörü oldu.

Kulüp haberi yayınladığı açıklama ile duyururken, takımın eski sportif direktörü Djamal Mohamed'in görevine hafta içinde son verilmişti. Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkıp 15 gol atan Niang, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetmişti.


  1. 21.09.2019
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