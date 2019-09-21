Mamadou Niang sportif direktör oldu
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Senegalli eski forvet oyuncusu Mamadou Niang, Fransız ekibi Athletico Marseille'in yeni sportif direktörü oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mamadou Niang'ın yeni işi belli oldu. Yıldızı 2005-2010 yılları arasında Olympique Marsilya'da parlayan Senegalli golcü, Fransız ekibi Athletico Marseille'in yeni sportif direktörü oldu.
Kulüp haberi yayınladığı açıklama ile duyururken, takımın eski sportif direktörü Djamal Mohamed'in görevine hafta içinde son verilmişti. Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkıp 15 gol atan Niang, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetmişti.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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