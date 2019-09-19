David Silva Inter Miami'ye transfer oluyor!

Kariyerine Las Palmas'ta son vereceği söylentileri dolaşan, İspanya Milli Takımı ve Manchester City'nin yıldız oyuncusu David Silva Amerika MLS'in yolunu tutuyor.

Independent'in haberine göre, gelecek sezon Amerikan Ligi'ne katılacak olan Inter Miami, Beckham'ın kafasındaki 'rüya takım' olma yolunda ilk adımı Silva ile atıyor.

2010 yılında 25 milyon poundluk bonservis ile Valencia'dan City'e transfer olan emektar futbolcu, takıma en uzun süre hizmet veren oyuncu konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile ismi anılan İspanyol futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 402 maçta 71 gol 111 asistlik bir performans sergiledi.