David Silva Inter Miami'ye transfer oluyor!
Manchester City'nin efsane futbolcularından David Silva, önümüzdeki yaz David Beckham'ın sahip olduğu Inter Miami kulübünün ilk büyük transferi olacak. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kariyerine Las Palmas'ta son vereceği söylentileri dolaşan, İspanya Milli Takımı ve Manchester City'nin yıldız oyuncusu David Silva Amerika MLS'in yolunu tutuyor.
Independent'in haberine göre, gelecek sezon Amerikan Ligi'ne katılacak olan Inter Miami, Beckham'ın kafasındaki 'rüya takım' olma yolunda ilk adımı Silva ile atıyor.
2010 yılında 25 milyon poundluk bonservis ile Valencia'dan City'e transfer olan emektar futbolcu, takıma en uzun süre hizmet veren oyuncu konumunda bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile ismi anılan İspanyol futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 402 maçta 71 gol 111 asistlik bir performans sergiledi.
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 20:22
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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